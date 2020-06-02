MGK: "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta... - Son Dakika
MGK: "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta...
MGK: "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.
MGK: "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir."
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3.06.2020 01:39:40. #1.13#
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