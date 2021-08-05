MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz... - Son Dakika

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz...

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek...

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşüldüğü bildirildi. - ANKARA

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