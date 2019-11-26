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MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...
6 saat önce
MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
MGK: " Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir." - ANKARA
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı