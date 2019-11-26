Son Dakika Haberleri: MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...
Son Dakika Politika MGK: 'Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı... - Son Dakika

MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...

6 saat önce

MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.

MGK:

MGK: " Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir." - ANKARA

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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