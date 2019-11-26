MGK: " Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir." - ANKARA