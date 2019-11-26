MGK toplantısı 4 saatin ardından sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.
(İHA)
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