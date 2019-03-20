Mgk Toplantısı Sona Erdi

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Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu