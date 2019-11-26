MGK Toplantısı sona erdi
6 saat önce
MGK Toplantısı sona erdiANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
MGK Toplantısı sona erdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!