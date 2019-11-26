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MGK Toplantısı sona erdi

6 saat önce

MGK Toplantısı sona erdiANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.

MGK Toplantısı sona erdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.

MGK Toplantısı sona erdi

Mgk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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