MGK: Türk milleti, Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacak - Son Dakika

MGK: Türk milleti, Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacak

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır.

MGK: Türk milleti, Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacak, System.String[]

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği; Türk Milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından 6 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride terörle mücadeleye dikkat çekilerek, "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile milli bekamızı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

Terörle mücadelenin sürdürüleceği mesajı verilerek, " Türkiye'nin, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelesini, uluslararası hukuktan ve ikili antlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde sürdüreceği ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu ifade edilmiştir. Ülkemizin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyete saygı duyup destek vermek yerine, terör örgütlerinin veya meşruiyetini yitirmiş rejimlerin yanında yer alanların, bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği belirtilmiştir" ifadesine yer verildi.'BARIŞA ZARAR VEREBİLECEK GİRİŞİMLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK'Türkiye'nin Libya halkının yanında yer almaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Libya'da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya hükümetine sağladığımız desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların akim kalmaya mahküm girişimleri ele alınmış, ülkemizin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve gerekli adımları atmak hususunda tereddüt etmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir. Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır" denildi.'ERMENİSTAN'IN SALDIRGANLIĞI ŞİDDETLE KINANMIŞTIR'Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim ile ilgili, "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği; Türk Milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır" denildi. Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, "Bu çerçevede Türkiye'nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.


Azerbaycan, Ermenistan, Mgk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MGK: Türk milleti, Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacak - Son Dakika

Son Dakika

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