MGK: Türk milleti, Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacak - Son Dakika

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği; Türk Milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından 6 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride terörle mücadeleye dikkat çekilerek, "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile milli bekamızı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur" denildi.