Mgk: "Türkiye'nin Bütün Terör Örgütleriyle Mücadelesini, Geçmişte Olduğu Gibi Aynı Azim ve...
53 dakika önce
MGK: "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır"
MGK: " Türkiye
'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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