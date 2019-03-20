Son Dakika Haberleri: Mgk: "Türkiye'nin Bütün Terör Örgütleriyle Mücadelesini, Geçmişte Olduğu Gibi Aynı Azim ve...

Mgk: "Türkiye'nin Bütün Terör Örgütleriyle Mücadelesini, Geçmişte Olduğu Gibi Aynı Azim ve...

53 dakika önce

MGK: "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır"

Mgk:
MGK: " Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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