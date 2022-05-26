METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Sakarya'da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › MGM: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak - Son Dakika