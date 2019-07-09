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MGSÜ Rektörü Parlak'tan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

20 dakika önce

Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

MGSÜ Rektörü Parlak'tan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]
Faruk Tekin, Ankara, Güncel
Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Özdemir, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi yöneticileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı Prof. Dr. Parlak'a teşekkür eden Tekin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında Prof.Dr Parlak'a bilgiler verdi. Parlak ile bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:42 Kaynak: İHA
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