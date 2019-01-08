Mgtc Üyeleri Bir Araya Geldi

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde basın mensupları bir araya geldi.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde basın mensupları bir araya geldi.



Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC), 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya'da gazeteciler onuruna bir kahvaltı programı düzenledi. Bir kafede gerçekleştirilen programa MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı, Malaya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, gazetelerin imtiyaz sahipleri, ajans temsilcileri katıldı. MGTC Başkanı Fatih Avcı, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nün aslında bir bayram olduğunu söyleyerek "1961'de ilk defa Basın Yasası'nın kabulüyle birlikte 4 Ocak 1961'den itibaren 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü ve haftası bir bayram olarak kutlanıyor. Bugün bu bayramınızı ve bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.



Yerel medyanın zor şartlar altında görev yaptığını dile getiren Avcı, "Şehrimizin gelişmesi için toplumda gördüğümüz kusur ve hataların ilgililer tarafından düzeltilmesi için her gün sahadayız. Bu işimizi gerçekleştirirken zaman zaman ekonomik, zaman zaman sahada birtakım zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda bu zorlu görevinizde ben hepimize, hepinize başarılar diliyorum. Bugün burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



MGTC eski başkanlarından Gazeteci Kemal Deniz ise yaptığı konuşmada gazetecilerin yaşadıkları zorlukları yakından bilen birisi olduğunu ifade ederek "Ülke olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Özellikle medyanın basılı tarafına bakarsanız gazete kağıtlarının fiyatlarını hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Bu nedenle bu zor günlerin geride kalmasını diliyorum. İnşallah biz bir daha bu zor günleri yaşamayız diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, basın çalışanlarının sosyal imkanlarının artırılmasının gerekliliğini belirterek, "Gazeteciler yaz, kış, yağmur, çamur demeden görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız sorunları bildikleri kadar, sorumluluklarını da biliyorlar. Bu konuda Malatya basının geneli çok şükür böyle hareket ediyor. Basın mensuplarının sosyal imkanları arttırılması gerekiyor. Birçok arkadaş asgari ücrete çalışıyor. Yıllar önce 212 sayılı Basın Yasası güvence altına alınmıştır. Günümüzde de basın yasaların değiştirilerek sosyal imkanların arttırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Malaya Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç'da, yazılı basının zor durumda olduğunu belirterek, "Zaten cemiyetlerin derneklerin en önemli özelliklerinden biri de birlik ve beraberliği korumak, test etmek. Bugünkü kahvaltı masasının etrafında çok güzel sohbetler oldu. Belki de uzun zamandır bir araya gelmeyen gazeteci dostlarımızla bir araya geldik. Kaybettiğimiz gazeteci dostlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olması aslında bir yıla baktığımızda iki, üç kez gazetecilerle ilgili etkinlik görüyoruz ama bana göre en önemlisi bu çalışan gazeteciler dendiği zaman akan sular duruyor. Bir haberi başlangıcından sonuna kadar yapılmasında en büyük emek tabii ki, çalışan gazeteciler kardeşlerimize sayesinde oluyor. Bana göre Gazeteciler Günü benim için daha anlamlı. Özellikle yazılı basın çok zor durumda. Hem kağıt fiyatlarındaki artış, hem de insanların artık gazete okumaması nedeniyle özellikle İnternet medyası hem televizyon hem gazetenin önüne geçmiş durumda. Ama inanın gazetenin ayrı bir keyfi var" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür

Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!