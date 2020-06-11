MHK Başkanı Zekeriya Alp: 'Futbolculardan daha hazırız'

Uzun bir aranın ardından yarın iki maçla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. "Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Umarım 8 haftanın sonunda da sağlıklı bir şekilde bu pandemiyi atlatırız, kimsenin zarar görmeyeceği bir lig sonu olur" diyen Alp, şöyle devam etti:



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"Hakemlerimize; hemen, anında, 3 gün sonra, 1 hafta sonra maçların oynanacağı şeklinde hazırlıklı olmalarını ifade ettik. Futbolcular kadar, belki daha hazır olduklarını zannediyorum. Statlarda her türlü tedbir alınmış vaziyette. Havaalanlarında geçişlerde, uçaklarda da belirli bir mesafede oturacaklar. Hesabımıza göre uçakla gidilmesi daha uygun olan 14 kritik maç var. 'Ben arabamla giderim' diyen arkadaşlar var. Biz, bunu onların inisiyatifine bırakıyoruz. 'İlla uçakla-arabanla gideceksin' demiyoruz. Ancak kalınacak otel belli, o kesin."



'5 HAKEM İYİLEŞTİ'



"Beni asıl umutlandıran konu, virüs başladığı günden bugüne kadar 5 hakemimizde pozitif çıktı. 4'ü hastanede yattı. Onlar iyileştiler. Bir de bir hanım kızımızın aldığı ilaçlardan dolayı alerjik bir durumu olmuş. Onun da durumunun iyi olduğunu zannediyorum. 7 bine yakın hakemimiz, gözlemcilerimiz, eğitimcilerimiz... 9 bin civarında bir kadroyuz biz. Bu kadar geniş bir kadroda, 4 veya 5 kişinin virüsle karşı karşıya kalması, demek oluyor ki arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler."



