MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin... - Son Dakika
Son Dakika Spor MHK Başkanı Zekeriya Alp: 'Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin... - Son Dakika Spor

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin...

7 saat önce

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum"

MHK Başkanı Zekeriya Alp:

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum" - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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