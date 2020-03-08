MHK Başkanı Zekeriya Alp : " Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum" - İSTANBUL

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Ömer Sağıroğlu: "Biz 'yangın var' diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp 'vallahi ateşi ben yakmadım' diye...