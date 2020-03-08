Son Dakika › Spor › MHK Başkanı Zekeriya Alp: 'Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin... - Son Dakika Spor
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin...
7 saat önce
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum" - İSTANBUL
Son Dakika Ömer Sağıroğlu: "Biz 'yangın var' diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp 'vallahi ateşi ben yakmadım' diye... Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'in açıklamalarına sert tepki: Becerebildikleri tek şey satmaktır Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması: Sivasspor'da oynuyorum, farklı düşüncem olur mu?