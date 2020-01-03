MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme - Son Dakika

MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme

6 saat önce

Toplantıdan detaylar MHK Başkanı Zekeriya Alp'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, açıklamalarda bulundu.

Toplantıdan detaylar

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:59 Kaynak: AA
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