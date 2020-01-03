Son Dakika › Güncel › MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme - Son Dakika
MHK Başkanı Zekeriya Alp - Zorlu'daki görüşme
6 saat önce
Toplantıdan detaylar MHK Başkanı Zekeriya Alp'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:59 Kaynak: AA
Son Dakika MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Zorlu görüşmesine dair açıklama: Adaletin yeri olmaz MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik Fırat Aydınus'un 1,5 yıl sonra hakemliği bırakacağı açıklandı İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı