Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

19.04.2022 16:57
Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısını bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısını bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sabri Çelik başkanlığındaki toplantıda, MHK üyelerinin görev dağılımı yapıldı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna getirilen Sabri Çelik başkanlığındki toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oldu:

Muhittin Boşat (Başkan Vekili, PMİK, 1. Bölge Sorumlusu)

Murat Ilgaz (PMİK, 3. Bölge Sorumlusu, VAR Sorumlusu, EPAK)

Erol Ersoy (4. Bölge Sorumlusu)

Orhan Erdemir (2. Bölge Sorumlusu, BAL Sorumlusu)

İsmet Arzuman (5. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Plaj Futbolu Sorumlusu)

Hikmet Öksüzoğlu (6. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Futsal Sorumlusu)

İbrahim Çınar (7. Bölge Sorumlusu, EPAK, Kadın Hakemler Sorumlusu)

Dursun Cumali Sucu (8. Bölge Sorumlusu)

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

YORUMLAR
500
SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement