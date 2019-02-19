Son Dakika Haberleri: Mhk'da Görev Dağılımı Yapıldı

Mhk'da Görev Dağılımı Yapıldı

1 saat önce

Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Mhk'da Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Yusuf Namolu'nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu: Başkan: Sabri Çelik Başkan Vekili: Mustafa Çulcu Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen Futsal-Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu EPAK Başkanı ve BAL Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak 1.Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat 2.Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu 3.Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu 4.Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen 5.Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu 6.Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır 7.Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi 8.Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Ünsal Çimen, Muhittin Boşat, Mustafa Çulcu, Merkez Hakem Kurulu, Güncel
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