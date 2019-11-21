Son Dakika Haberleri: MHK'da hakem ve gözlemci semineri yapıldı! VAR müdahale çizgisi...
Son Dakika Spor MHK'da hakem ve gözlemci semineri yapıldı! VAR müdahale çizgisi... - Son Dakika Spor

MHK'da hakem ve gözlemci semineri yapıldı! VAR müdahale çizgisi...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kartal'da bir otelde yapılan seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato katıldı.

MHK'da hakem ve gözlemci semineri yapıldı! VAR müdahale çizgisi..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kartal'da bir otelde yapılan seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato katıldı.


MHK Başkanı Zekeriya Alp, başkan vekili Oğuz Sarvan ve PMİK Üyesi Ünsal Çimen, hakemlerle birebir görüşmeler gerçekleştirip, bireysel performansların artması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Seminerlerde, VAR müdahale çizgisi, oyuncuların sağlığı, ayağa basma ve sarı kart uygulaması ile videotest ve geri bildirimi mesajları öne çıktı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:17 
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