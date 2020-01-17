MHK'dan Bahattin Duran açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor MHK'dan Bahattin Duran açıklaması - Son Dakika Spor

MHK'dan Bahattin Duran açıklaması

6 saat önce

TFF'nin sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;Süper Lig 18. Hafta hakem görevlendirmelerinden hareketle bugün bir gazetede asılsız ve gerçek dışı iddialara yer verilmiştir.

MHK'dan Bahattin Duran açıklaması, System.String[]

TFF'nin sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;


Süper Lig 18. Hafta hakem görevlendirmelerinden hareketle bugün bir gazetede asılsız ve gerçek dışı iddialara yer verilmiştir.


Merkez Hakem Kurulu tarafından atama kriterleri çerçevesinde her hafta hakem tayinleri yapılmakta olup, 18. Hafta atamaları da bu kapsamda gerçekleşmiştir.


Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardan dolayı ihtiyaç duyulması nedeniyle; 21-24 Ocak'taki 6. UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılacak olan FIFA Yardımcı hakemlerden Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a mazeret bildirmelerine karşın görevlendirme tebligatı yapılmıştır.


Ancak Bahattin Duran'ın seminerde koşacağı atletik test öncesinde bir süredir devam eden hafif sakatlığının nüksetme riski nedeniyle maç ataması gerçekleşmemiştir. Yine atletik sınavda başarılı olmayan hakemlerin maçlara atanması da söz konusu değildir.


Sezonun ikinci yarısı öncesinde Kurulumuz ve hakemlerimizi yıpratmaya yönelik bu tür mesnetsiz iddiaları ortaya atanları esefle kınıyor, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHK'dan Bahattin Duran açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]