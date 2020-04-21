MHK'den duyuru

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada talimatta değişiklik yapıldığını duyurdu.



TFF'nin resmi sitesinden açıklama yapan Merkez Hakem Kurulu, talimat değişikliğini şu şekilde duyurdu:



"TFF Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda MHK Talimatı'na Geçici Madde-6 eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik tff.org'da yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.



Bu değişiklikle 2020-21 vize dönemi ve Sınav Takvimi ertelenmiştir. TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak, yeni Sınav Takvimi daha sonra MHK tarafından yayınlanacaktır." - İSTANBUL