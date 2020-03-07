MHK'den kadın hakemlere görev - Son Dakika
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MHK'den kadın hakemlere görev

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sına görev verdi.

MHK'den kadın hakemlere görev, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sına görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak profesyonel ligler, bölgesel amatör ligi, kadınlar ligleri, akademi ligleri, amatör kümeler ve Turkish Women's Cup maçlarında olmak üzere MHK'nın 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." ifadesi yer aldı.

Dünya Kadınlar Günü, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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