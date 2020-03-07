MHK'den kadın hakemlere görev - Son Dakika
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MHK'den kadın hakemlere görev

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sına...

MHK'den kadın hakemlere görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sına (% 84) görev verildiğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada ayrıca, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kadınlar Günü, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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