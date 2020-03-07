MHK'den kadın hakemlere görev - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHK'den kadın hakemlere görev - Son Dakika

MHK'den kadın hakemlere görev

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sını çeşitli liglerde görevlendirdi.

MHK'den kadın hakemlere görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sını çeşitli liglerde görevlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdi.

Bu hakemlerin 16'sı Turkish Women's Cup'ta, 6'sı TFF 3. Lig'de, 40'ı BAL Ligi'nde, 29'u Kadınlar Ligi'nde, 37'si Akademi Ligleri, 278'i de Amatör Küme'de sahada yer alacak.

MHK, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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