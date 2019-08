MHK Doğan Babacan Yaz Semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak." dedi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Doğan Babacan Yaz Semineri'nin resmi açılışına, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve hakemler katıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bazı yorumcuların yabancı hakem isteğini eleştirerek, "Bazı yorumcular maalesef 'Yabancı hakem gelsin' gibi açıklamalarda bulunuyor. Ama Türk hakemliği artık o noktayı çoktan geçti. Başta Cüneyt Çakır kardeşimiz olmak üzere tüm Türk hakemlerimiz, Avrupa'da çok önemli maçlar alarak bunu bize çok rahatlıkla gösterdi. Örneğin bu sezon daha başlamadan hakemlerimiz, Avrupa'da 7 maçta görevlendirildi. Bu tablo UEFA'nın Türk hakemlerine güvendiğinin göstergesi olmuştur. Biz de federasyon olarak, bu güvenin daha da artması için önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakem sayısının 25'ten 43'e yükseltildiğini belirten Özdemir, yeni sezonda sorumlulukların paylaşılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu sezon öncesinde iki önemli karara imza attık. Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımız 25'ten 43'e yükselttik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması. Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Sayın Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi yönetim kurulu adına sunmak istiyorum. Sayın Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Sayın Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğinizden ve daha başarılı olacağınızdan eminiz."

Hakemler ile ilgili yeni projelerinden bahseden Özdemir, "Yeni kurulumuzun başarı için birçok yenilikleri olacak. Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak olması, hakemliğe ödül ve ceza sistemi getirilmesi, Türkiye genelinde hakem ve VAR hakemi taraması yapılması, eski önemli hakemlerimizin scouting ekibi ile genç hakemlerimizi izlemesi, eski futbolcuların hakem olması için kolaylıklar sağlanması inanıyoruz ki Türk hakemliğine kalite getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak"

Federasyon olarak hakemlerin arkasında duracaklarını kaydeden Özdemir, ödül ve ceza sisteminin kullanılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Değerli hakemlerimiz; adil, tarafsız, eşit kararlar vereceğinize, her zorluğun üstesinden geleceğinize inancımız tamdır. Biz federasyon olarak, sizlerin başarısı için maddi ve manevi her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Bunların başında da VAR sistemi geliyor. VAR gerçekten futbolun seyrini değiştiren önemli bir sistem haline gelmiştir. Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi, inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Tabii önemli olan bu sistemin sizler tarafından en verimli şekilde kullanılması. İlk senemiz pek kolay geçmedi. Ama önemli tecrübeleri kazandık. Özellikle açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda başvurulması gereken Video Yardımcı Hakem sistemi, tartışmalı her pozisyon için maalesef kullanıldı. Yeni sezon ile birlikte; hem sahadaki hakem arkadaşlarımızın hem de VAR'ın başında olan arkadaşlarımızın eğitimlerini artırarak, birbirleriyle uyumlu çalışarak bu sistemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Merkez Hakem Kurulumuz, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Ayrıca, VAR'la verdiği karar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir. Bu yeni uygulamalar, teknolojinin daha doğru kullanılmasına vesile olacaktır."

"Doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız"

Hata oranının en aza indirilmesi için çok çalışılması gerektiğinden bahseden TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok çalışarak hata oranını en aza indirmemiz lazım. Bazı kulüplerimiz haklı olarak önemli serzenişlerde bulunmaktadır. Onlara da yürekten saygı duyuyorum. Ancak hakemleri tartışmaların odağında tutmak hiçbir zaman fayda sağlamaz. Türk futbolununun akıbeti için hakemlere mutlaka destek olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun Türk hakemliğimiz saygıyı her zaman hak ediyor. Sevgili hakem kardeşlerim; sizler de her kim olursa olsun, size sahada saygı göstermeyenlere hiçbir zaman tolerans tanımayın. Raporlarınızda, size söylenenleri, yapılanları yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun, standart kararlar verin, cesaretle verdiğiniz kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizler doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız. Sizlerin bu sezonu en başarılı şekilde tamamlayacağına inanıyorum. Hakem şansının hep yanınızda olmasını temenni ediyor, hepinizi kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Orman: "Kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz"

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman da hakemliği zor bir meslek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Hakem kardeşlerim sizler seçilmiş insanlarsınız, zor bir iş yapıyorsunuz. Bu işin sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirmek bizim işimiz. Elimizde olan sorunları çözmek ve yönetmek sorumluluğunda olmamız lazım. Şikayet etmek değil yönetmek zorunda olduğunuz bir işi yapmaktasınız. Kamuoyu önündeki işler bazen üzmekte bazen yaralamaktadır. Sizler bu işi yönetebilecek kapasitede olduğunuz için A klasman hakemlersiniz. Adil yönetim diyoruz. Maça çıkmadan önce maçı aklında oynayıp sahaya çıkan değil kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz. Hala çözülmeyen dertlerimiz var. Teknoloji ile bu dertler büyümeye başladı. VAR, Avrupa'da ve Türkiye'de uygulamalarına bakınca farklılıklar göstermekte. Avrupa'da uzatma süreleri 3-4 dakika, bizde 9-10 dakika gibi süre oluyor. Bunun sebebi orta hakemin devamlı VAR'a gitme isteği. Futbol herkesin izlediği ve yorum yaptığı bir oyun. Her şey çok kolay analiz ediliyor. Maçın hakemi orta hakemdir. Orta hakem olarak her mevzuyu VAR'a getirerek çözemezsiniz."

VAR'ın futboldaki bütün problemleri çözmediğini dile getiren Orman, "Türkiye ile Avrupa'ya bakınca topun oyunda kalma süresi Avrupa'da 65 dakikaları bulurken, Türkiye'de 55 dakikaları buluyor. Türkiye'deki oyuncu kadrosunun iyi niyetli olmadığını biz de görüyoruz, haklısınız. Yabancılar da bizim düzenimize uyuyor. Bunu değiştirecek olan sizlersiniz. Dirayetli durarak, kartları adil kullanarak bunların üstesinden geleceğinizi düşünüyoruz. Her mevzuda kamuoyu tepkisi alacağız diye düşünmeniz futbol kalitemizi aşağı çekiyor. Marka değerimiz her sene bir basamak daha aşağı düşüyor. Bunun tek sebebi hakemler değil." diye konuştu.

Hakemlere sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Orman, "Biz milyonlarca taraftarı olan camiaları yönetiyoruz. Yaptığınız hatalardan dolayı nelerle karşılaştığımızı bilseniz. Okumayın, bakmayın, etkilenmezsiniz. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz yanlışla. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Kötü niyeti herkes görebiliyor. Tenkit edilen değil Türk futbolunun marka değerini yukarı çeken hakemler görmek istiyoruz. MHK'dan ricamız var. Ödül, ceza sisteminin gelmesini istiyoruz. Büyük hata yapanların daha uzun süre dinlendirilmesi, iyi yönetenin daha çok maç yönetmesi en büyük temennimizdir. Doğru ve adaletli atamalar doğru ve adaletli kararlar getirecektir. Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak destekçiniz olacağım. Hata yapanların değil yanlış yapanların cezalandırılacağı bir sistemi doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarıyla küme düşen takımların büyük zarar gördüğünün altını çizen Orman, "Futbol adamları olarak hiçbir skoru tayin etme durumunda değiliz. Futbolun sahada oynayanlar ve kenardan yöneten teknik adamların konuşulduğu bir ortam olması lazım. Hakemler çok konuşuluyor." dedi.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ise "Hakemler her zaman hata yapacak, hepimiz insanız. Belli ölçülerde bu insani değerlere bizim de değer vermemiz lazım. Futbolu normal kulvarından çıkarmamamız lazım. Ne kadar çok ayrıntıya girersek o kadar çok hakemlerimizi, futbolcuları ve futbolu esas rayından çıkarabiliriz tehlikesini görüyoruz. Futbolun insani bir oyun olduğunu ve diğer sporlara büyük üstünlüğü olduğunu düşünerek kararlarımızı almak gerekir. Bu takımların da futbolcuların da yöneticilerin de işini kolaylaştırır." şeklinde konuştu.

Zekeriya Alp: "Eski futbolcuların hakemliğe kazandırılması için çalışmalarımız bulunmaktadır"

MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Yeni TFF yönetim kurulu tarafından 4 Temmuz'da atanarak göreve başladık. Türk futboluna uzun yıllardır hizmet eden Nihat Özdemir'e, hakem camiasına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Bu ayrıcalığın farkındayız. Çalışmalarımıza hızlı giriş yaptık." diye konuştu.

Göreve başladıktan sonraki çalışmaları ile ilgili bilgi veren Alp, şunları kaydetti:

"Terfi kurslarını yaparak klasmanları belirledik. Üst klasman hakem kampını VAR ile ilgili çalışmalarla birlikte Riva'da gerçekleştirdik. Hakemler atletik testinde başarılı oldu ve sevincimizi onlarla paylaştık. MHK talimatı gereği il hakem ve bölgesel hakem kurullarımızı yeniden atadık. Klasman ve bölgesel hakemler için bölgesel seminerlerimizi yapacağız. Kurulumuz bu çalışmaların verimli olması için gereken tüm çabayı göstermeye devam edecektir. Meslek olma yolunda ilerleyen hakemlik, deneyim arttıkça başarının arttığı bir uğraştır. MHK'ya burada büyük görev düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbol hatalar oyunudur, önemli olan hakemlerin maçları en az hata yüzdesi ile yönetmesidir."

Hakemlerin geçen sezon VAR'a güvenerek sorumluluktan kaçındığını söyleyen Zekeriya Alp, "Geçen sezonki VAR sisteminde abartılar olduğu ortadadır. Hakemler, 'VAR' var diye sorumluluk almaktan kaçınmıştır. Sahadaki sorumluluk sırası bellidir. Bu, herhangi tereddüte yer vermeden yerine getirilmelidir. Geçen sezon uygulanan gözlemci raporu genişletilerek bu sezon da kullanılacaktır. VAR kullanımında yapılan hatalar gözlemciler tarafından rapora yansıtılacaktır. TFF'nin hukukçuları ve temsilciler kurulu başkanıyla saha içi ve koridorların tam kontrol altında tutulması için hakemlerden yaşadıklarını tam olarak raporlarına yazmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemliği yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu da aktaran Zekeriya Alp, "Hedeflerimizden biri de genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasıdır. Scout ekibiyle alt liglerdeki hakemleri izleyeceğiz. Birçok genç ismi Türk hakemliğine kazandırdığımız çalışmalardan mutluyuz. Eski futbolcuların hakemliğe kazandırılması için çalışmalarımız bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Futboldaki sorunların sadece hakemlerin kararı ile olmadığını kaydeden Alp, "Başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar ve medyası ile herkes birbirine destek olarak yardım etmesi çözüm için en önemli anahtardır. Hakemler olarak üzerimize düşeni tam olarak yerine getireceğiz. Yapılan her iş eleştirilebilir, bunda sorun yok. Sorun eleştiri ile hakaretin karışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı

Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor

İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak