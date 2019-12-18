MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

Seminer kapsamında, ayrıca; Üst Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri'ne FIFA Atletik Testi uygulanacak.

7 Ocak 2020 Salı günü Calista Luxury Resort Otel'de saat 14.00'te gerçekleşecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak. 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri ve FIFA Futsal Hakemleri yer alıyor.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg , UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, 5-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Belek 'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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