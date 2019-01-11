Son Dakika Haberleri: Mhk Kış Seminerleri Sona Erdi

Mhk Kış Seminerleri Sona Erdi

34 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen kış seminerleri sona erdi.

Mhk Kış Seminerleri Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen kış seminerleri sona erdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Antalya'daki organizasyonda son olarak Üst Klasman Gözlemci Semineri gerçekleştirildi. Bu seminerin son gününde gözlemciler, oyun kurallarıyla ilgili sınava girdi.

Sınavın ardından MHK Başkan Vekili Bedri Dölkeleş ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, gözlemci raporlarının değerlendirmesini yaptı.

Seminerin son oturumunda ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ikinci yarı için MHK Talimatları'nı gözlemcilere aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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