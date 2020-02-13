MHK Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'e faturayı kesti! Cüneyt Çakır ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor MHK Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'e faturayı kesti! Cüneyt Çakır ise... - Son Dakika Spor

MHK Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'e faturayı kesti! Cüneyt Çakır ise...

6 saat önce

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı.

MHK Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'e faturayı kesti! Cüneyt Çakır ise..., System.String[]

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı. 1-1 biten Fenerbahçe- Alanya maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi. 1-1 sona eren Sivas- Başakşehir maçında Yiğidolar'ın penaltı isyanına sebep olan Halis Özkahya, Denizli- Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı. G.Birliği- Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'a verdiği kırmızı kartla tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.


AÇILIŞ MAÇI BİTİGEN'İN


BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.


Zorlu mücadeleye FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır atandı. Çakır, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Karadeniz ekibinin bir iç saha maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır, son olarak Trabzonspor'un 19 Eylül 2015 tarihinde Galatasaray'ı ağırladığı maçta görev yaptı.


1612 gün sonra...


O karşılaşmada ceza sahası içinde Galatasaraylı Jason Denayer'in eline çarpan pozisyona uzun süre penaltı itirazları yapılmış, ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirmişti. Ayrıca Fırtına'nın 1-0 kaybettiği maçta Stephen M'Bia'nın kendi kalesine attığı gol sırasında kaleciye faul iddiaları olmuş, ama gol geçerli sayılmıştı. Çakır, bu tarihten sonra ise Bordo-Mavililer'in hiçbir iç saha mücadelesinde görev almadı. FIFA kokartlı hakem, 1612 gün sonra Fırtına'nın sahasında oynayacağı bir maçı yönetecek. Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede, Trabzonspor, Sivasspor'u devirip 298 haftalık liderlik özlemine bitirmeyi hedefliyor.


Merkez Hakem Kurulu, Cüneyt Çakır, Ümit Öztürk, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:05 
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