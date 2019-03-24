Son Dakika Haberleri: Mhk Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da Yapıldı

Mhk Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da Yapıldı

4 dakika önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da yapıldı.

Mhk Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da Yapıldı, System.String[]
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limak Eurasia Luxury Hotel'de MHK Başkanı Sabri Çelik'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından üst klasman gözlemcilerine de anlatıldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Sabri Çelik, İstanbul, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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