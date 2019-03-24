Mhk Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da Yapıldı
4 dakika önce
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da yapıldı.
Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul
'da yapıldı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limak
Eurasia Luxury Hotel'de MHK Başkanı Sabri Çelik
'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg
tarafından üst klasman gözlemcilerine de anlatıldı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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