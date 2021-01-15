MHK Üst Klasman Hakem Kampı devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen üst klasman hakem kampı devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Ocak'ta başlayan ve 9 gün sürecek kampa, tüm üst klasman hakemleri gruplar halinde maç takvimlerine göre katılıyor.

Kampta, yapılan teknik eğitimlerin yanı sıra hakemlerin fiziksel durumları ve gelişimleri ölçülüyor.

20 Ocak'ta sona erecek kampta ayrıca MHK ve TFF Sağlık Kurulu arasında başlatılan iş birliği çerçevesinde, hakemlerin zihinsel dayanıklılığı ve stres yönetimi konusunda çalışmalar yapılıyor.