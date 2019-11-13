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MHK, Yankaya ve Ceylan'ı kadro dışı bıraktı!

6 saat önce

Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan,...

MHK, Yankaya ve Ceylan'ı kadro dışı bıraktı!, System.String[]

Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu  (MHK) tarafından kızağa alındı. MHK'nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak. Yankaya ve Ceylan'ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.

Merkez Hakem Kurulu, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:38 
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