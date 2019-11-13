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MHK, Yankaya ve Ceylan'ı kadro dışı bıraktı!
6 saat önce
Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan,...
Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından kızağa alındı. MHK'nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak. Yankaya ve Ceylan'ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:38
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