MHK Yaz Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül Cumartesi günü başlayan seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrı gruplar halinde katıldı.

Seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştirildi.