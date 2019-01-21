Mhp, 200 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi
1 saat önce
MHP'nin Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illeri ve 70 merkez ilçe, 54 ilçe ile 70 belde için belediye başkan adayları belirlendi.
MHP
'nin Burdur
, Çanakkale
, Çorum
ve Kırklareli
illeri ve 70 merkez ilçe, 54 ilçe ile 70 belde için belediye başkan adayları
belirlendi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz
, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayıyla, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kesinleşen listeye göre, 4'ü il, 70'i merkez ilçe, 55'i ilçe ve 71'i belde olmak üzere 200 belediye başkan adayı
belirlendi. İl bazında Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar
, Çorum'da Kenan Şahin
ve Kırklareli'de Derya Bulut
belediye başkan adayı olarak açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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