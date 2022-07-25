Mhp, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Açık Hava Toplantılarına Başlıyor

MHP, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Temalı Açık Hava Toplantılarının ilkinin 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacağını, "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının da 29 Temmuz'dan itibaren devam edeceğini açıkladı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, partinin açık hava toplantıları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tekrar başlayacak olan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarının yanı sıra, 4 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sivas Kongresi'nin ruhuyla, yine Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle ' Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat' il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' Temalı Açık Hava Toplantılarının ilki düzenlenecektir."