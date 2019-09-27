Son Dakika Haberleri: MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
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MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

8 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek parti toplantısının, İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek parti toplantısının, İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül'de gerçekleştirilecek, daha önce duyurulan toplantının, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi sebebiyle ertelendiğini ifade etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Erteleme kararı, birkaç gündür İstanbul'da müteselsil olarak süren ve çevre 13 ilimizi de etkileyen çeşitli büyüklükteki depremlerin bölge halkı üzerinde yarattığı menfi etkinin azaltılması için görevlendirilecek MHP yetkili kurul üyeleri ve bölge milletvekilleri bu nazik zaman diliminde halkla dayanışma içinde olması gerektiği değerlendirilerek alınmıştır. Partimiz, evvelemirde sayın İzzet Ulvi Yönter, sayın Feti Yıldız ve sayın İsmail Faruk Aksu'dan oluşan genel başkan yardımcılarımızı, bölge illeri milletvekillerimizi, bölge MYK ve MDK üyelerimizi görevli kılmıştır."

İstanbul, Eylül, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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