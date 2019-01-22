Mhp, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Kampanya Sloganını "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar"...
45 dakika önce
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:43 Kaynak: AA
MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar
31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı