Son Dakika Haberleri: Mhp, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Kampanya Sloganını "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar"...

Mhp, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Kampanya Sloganını "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar"...

45 dakika önce

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:43 Kaynak: AA

MHP, Politika
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