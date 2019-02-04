Son Dakika Haberleri: Mhp, 32 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Mhp, 32 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Mhp, 32 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 32 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı listede, 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayının ismi yer aldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:28 Kaynak: DHA

MHP, Güncel
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