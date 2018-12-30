Mhp, 402 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
1 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Genel Merkez
Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayı ile yerel seçim için 402 belediye başkan adayının kesinleştiğini duyurdu. Durmaz'ın paylaştığı adaylar arasında 15 ilin belediye başkan adayı da yer aldı. Buna göre MHP; Adıyaman
'da Rıfat Erdem, Ağrı
'da Servet Al, Artvin
'de Mustafa Polat
, Bolu
'da İbrahim Doğan
, Hakkari
'de Nevzat Doğan
, Muş
'ta Şerefettin Yatci, Siirt
'te Muzaffer Furat, Sinop
'ta Hasan Demir, Tokat
'ta Adnan Özmen
, Tunceli
'de Mücella Saler, Uşak
'ta Muhammet Fatih Erdoğan
, Batman
'da Hayrettin Bektaş, Şırnak
'ta Bahar Cavlak, Kilis
'te Ömer Yabancı ve Düzce
'de Erdoğan Bıyık
ile yarışacak.
Listede ayrıca İstanbul Beşiktaş
'ta Serkan
Toper, Maltepe
'de Ahmet Baykan
ve Silivri
'de Volkan Yılmaz
'ın isimleri yer aldı. Listedeki diğer isimler ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarından oluşuyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:59 Kaynak: DHA
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