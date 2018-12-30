Son Dakika Haberleri: Mhp, 402 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Mhp, 402 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.

Mhp, 402 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Genel Merkez Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile yerel seçim için 402 belediye başkan adayının kesinleştiğini duyurdu. Durmaz'ın paylaştığı adaylar arasında 15 ilin belediye başkan adayı da yer aldı. Buna göre MHP; Adıyaman'da Rıfat Erdem, Ağrı'da Servet Al, Artvin'de Mustafa Polat, Bolu'da İbrahim Doğan, Hakkari'de Nevzat Doğan, Muş'ta Şerefettin Yatci, Siirt'te Muzaffer Furat, Sinop'ta Hasan Demir, Tokat'ta Adnan Özmen, Tunceli'de Mücella Saler, Uşak'ta Muhammet Fatih Erdoğan, Batman'da Hayrettin Bektaş, Şırnak'ta Bahar Cavlak, Kilis'te Ömer Yabancı ve Düzce'de Erdoğan Bıyık ile yarışacak.

Listede ayrıca  İstanbul Beşiktaş'ta Serkan Toper, Maltepe'de Ahmet Baykan ve Silivri'de Volkan Yılmaz'ın isimleri yer aldı. Listedeki diğer isimler ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarından oluşuyor.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:01 Kaynak: DHA

Sadir Durmaz, MHP, Güncel
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