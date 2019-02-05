Son Dakika Haberleri: Mhp, 50'nci Kuruluş Yıl Dönümünü Adana'da Kutlayacak

Mhp, 50'nci Kuruluş Yıl Dönümünü Adana'da Kutlayacak

36 dakika önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), 50'nci kuruluş yıl dönümünü, 8 Şubat Cuma günü Adana'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla kutlayacak.

Mhp, 50'nci Kuruluş Yıl Dönümünü Adana'da Kutlayacak, System.String[]
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), 50'nci kuruluş yıl dönümünü, 8 Şubat Cuma günü Adana'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla kutlayacak.

1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren MHP, kurulduğu şehir olan Adana'da 8-9 Şubat'ta 50'nci yıl anısına bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirecek. Kutlama etkinlikleri, 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'te genel başkan yardımcılarının da katılımıyla Adnan Menderes Spor Salonu'nda sergi açılışı ile başlayacak. MHP'nin seçim afiş ve pankartlarının yer alacağı sergi, iki gün süreyle açık kaldıktan sonra 10 Şubat'tan itibaren 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yine tüm vatandaşlara açık olarak devam edecek.

BAHÇELİ, ÇUKUROVA FUAR ALANINDA KONUŞACAK

9 Şubat günü ise MHP kurmayları, Atatürk Parkı'nda Anıta çelenk koyacak. Kutlama programları Çukurova Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak.

Kutlama etkinliklerini değerlendiren MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin bekası için kurucu liderimiz Alparslan Türkeş ve ülkü arkadaşlarıyla tarih sahnesine çıkan MHP, 50 yıldır onurlu varlığını sürdürmektedir. Başbuğ Türkeş'ten kutlu bayrağı devralan Devlet Bahçeli ve kıymetli yol arkadaşları olan Ülkücü kadrolar, bugün de aynı mücadeleyi aynı ruh, aynı heyecanla devam ettirmektedir" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Şubat, Adana, MHP, Politika
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