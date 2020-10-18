MHP Adana İl Başkanı Avcı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Göreve yeniden seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de yapılan 13. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyerek İl Başkanlığı görevinde ikinci döneme adım atan Bünyamin Avcı ve il yönetimine tebrik ziyaretleri sürüyor.

Avcı, ziyaretlerde verdiği mesajlarda, "Tabandan, tavana yaşanan heyecan ve sevincin halen devam ediyor olması, Adana'da partimiz açısından önemli bir göstergedir. Kapımız, gönlümüz herkese açıktır. 'Küçük olsun, benim olsun' demedik, diyemeyiz. Hareketimizi büyütmek için varız. Bunun için birbirimizi daha çok sevip, sayacağız, saflarımızı sıklaştıracağız. Kıymetli mensuplarımızla, tüm dava arkadaşlarımızla liderimize olan sarsılmaz inancımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.