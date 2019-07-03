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MHP Adana İl Başkanlığı heyeti Ankara'da

1 saat önce

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığındaki bir heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Adana İl Başkanlığı heyeti Ankara'da, System.String[]
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığındaki bir heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Adana İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Bünyamin Avcı ile MHP Adana milletvekilleri Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Uğur Öztürk, İl Başkan yardımcıları Şevki Kaya ve Diren Özgül'ün yer aldığı heyetin MHP Genel Merkezinde Bahçeli ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın,Adana Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarımlarıyla ilgili Bahçeli'ye bilgi verdiği aktarıldı.
Bahçeli'nin, partili olsun ya da olmasın mağdurun yanında olduklarını belirtip, hukuki çerçevede, meşruiyet içerisinde bahse konu işçilere desteğin devam etmesini istediği ve konunun takipçisi olacaklarını ilettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:52 Kaynak: AA
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