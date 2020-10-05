MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu - Son Dakika

MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu

MHP Adana İl Teşkilatı, olağan il kongresi sonrası gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında Başkanlık Divanı'nı belirledi.

MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu, System.String[]

MHP Adana İl Teşkilatı, olağan il kongresi sonrası gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Seçimde güven tazeleyen Bünyamin Avcı'nın mazbatayı aldıktan sonra resmen başlanan yeni dönemde İl Divan Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Zorba : Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Şevki Kaya : Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahmet Kurtgöz : İl Sekreteri, Ziya Yamaç : İl Muhasibi, Yeşim Akkaş : Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mahir Şafak : Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Hüseyin Yurdusevimli : Basin-Yayın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Oğuz Memiş : Esnaf ve KOBİ'lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Burhan Kızıl : Protokol İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sayim Azmaz : İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Veysel Kokaçya : Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İlyas Kaya : Yan Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, İlhan Pehlivan : Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Melih Sarıkodal : Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Fuat Toygar : Türk Dünyası ve Kültürel Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Tuğberk Kurdaş : Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Ali Çetinkaya: Ar-Ge ve Tarım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mükremin Kara : Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mahmut Çakıcı : İl Sekreter Yardımcısı, Tolga Tülü : İl Muhasip Yardımcısı, Av. Gökhan Sizgen: İl Disiplin Kurulu Başkanı, Mehmet Kop: İdare Amiri" - ADANA

MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu
MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu
MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu

Başkanlık Sistemi, Bünyamin Avcı, Adana, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu - Son Dakika


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