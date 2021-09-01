MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Ersoy, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Ersoy, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

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