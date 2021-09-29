MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'dan sulama projesi ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi'nin Çukurova'da hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ersoy AA muhabirine, "Üniversite-Kamu-Çiftçi İşbirliğinde Adana Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalışma grupları sonuç raporlarının açıklandığı toplantıda yer aldığını hatırlattı.

Küresel iklim değişikliğinin konuşulduğu günümüzde suyun çok önemli olduğu bir döneme girildiğini kaydeden Ersoy, "Aynı zamanda mecliste, küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili komisyonda da çalışmalarda bulunuyoruz. Bu komisyonda konuşulan ve dikkat çekilen her türlü unsurun burada da konuşulduğunu gördüm. Gerçekten bizim için en önemli şey su." diye konuştu.

Ersoy, suyun yüzde 77'sinin tarım alanlarında kullanıldığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bu bölge içinde özellikle kapalı sistem basınçlı sulama sisteminin çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konu bilim insanlarımız, değerli hocalarımız tarafından da dile getirildi. Komisyonda, öncelikli olarak su yönetiminin bütün ülke bazında çok önemli bir şekilde takip edilmesi gerekliliğini saptamış bulunuyoruz. Biz en değerli taş olarak kaşıkçı elmasını biliyoruz. Şu anda suyun bir damlası en değerli taştan daha değerli olduğu ifade ediliyor. Çukurova Bölgesi için küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle suyun çok önemli olduğunu ve bölgemiz içinde kapalı sistemin ivedilikle yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi'nin Çukurova'da hayata geçirilmesinin çok önemli."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Paris İklim Anlaşması ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması'na inşallah önümüzdeki dönemde onay verilecek. Biz şu anda aslında küresel iklim değişikliği komisyonunun süre olarak sonuna geldik ve şu anda bütün kamudan raporlar toplanıyor. Bu raporlar çerçevesinde de atılacak adımları belirlemeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz için, sevgili vatandaşlarımız içinde çok önemli saptamalarda bulunup çok önemli adımlar atacağız."