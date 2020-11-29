MHP Adana Milletvekili Varlı ve İl Başkanı Avcı ziyaretlerle sorunları dinledi - Son Dakika

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve İl Başkanı Bünyamin Avcı, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşup sorunları dinledi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Varlı ve İl Başkanı Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarını iletme, partinin görüşlerini paylaşma ve vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Milletvekili Muharrem Varlı, Nakliyatçılar Sitesi Başkanı Kadir Karakuş'u ve site esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Varlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin çalışma şartlarını zorlaştırmasıyla yaşanan sıkıntıları not aldı.

Varlı, programdaki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar var. Bunu görmezden gelemeyiz. Türkiye, dışarıdan yöneltilen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ederken içeride de sosyal ve ekonomik sorunların çözümü konusunda samimi gayret içinde. Bize iletilen sorunları ilgili mercilere iletiyoruz ve mutlaka takipçisi olacağız. Devletimize güvenelim. Varlığı ve yokluğu paylaşma kültürüne sahip olan aziz milletimiz, omuz omuza vererek bu günleri mutlaka atlatacaktır, buna yürekten inanıyorum."

İl Başkanı Bünyamin Avcı da Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda çevre mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Partisinin çalışmalarını anlattığı programda vatandaşların sorunlarını dinleyen Avcı, Mustafalar Mahallesi'nde de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.