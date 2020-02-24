MHP Adapazarı İlçe Teşkilatı Taraklı'da buluştu - Son Dakika

MHP Adapazarı İlçe Teşkilatınca Ülkücü Aileler Kaynaşma Programı Taraklı'da gerçekleştirildi.

İlçedeki tarihi bir konakta gerçekleşen kahvaltı programında, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, Taraklı İlçe Başkanı Halim Cingöz, meclis üyeleri ve teşkilat yönetim kurulu üyeleri ile aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Pilavcı, kahvaltı programından sonra tarihi sokakları gezen teşkilat mensuplarına ilçenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi vererek ilçeye yapılacak hizmetleri anlattı.

Program sonunda Oturak, Pilavcı'ya tablo takdim etti.