MHP Aday Tanıtım Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız." dedi.



Partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bahçeli, ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, Orta Doğu'da gelecek süreçte meydana gelecek olayların bugünleri mumla aratacağını vurguladı.



Bahçeli, güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanların ateşle oynadığını ifade ederek, "Türkiye'ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir. Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede hiçbir devletten, hiçbir güç odağından müsaade istemeyecek, izin alma sırasına girmeyecektir." diye konuştu.



Türk milletinin onuruna düşkün, "adam gibi adam" bir millet, Türkiye'nin de bağımsızlığına tutkun ve bağlı bir ülke olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, kan yine o kandır. Menbiç Yol Haritası'na uymayan, PKK/YPG/PYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir. MÇP'nin MHP'yle bütünleştiği 24 Ocak 1993 4. Olağanüstü Kongresi'nde merhum Başbuğumuz aynısıyla şöyle seslenmişti; 'Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler ne kadar Kürt ise biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk isek onlar da o kadar Türk'tür.' Tekrar diyorum ki hepimiz birlikte Türk milletiyiz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye tek bilek, tek nefes, tek yürek, bölünmez ve dağılmaz tek ve büyük bir aileyiz. Ayrımız gayrımız yoktur, fitne-fesat ayaklarımızın ta altındadır. Kürt kökenli kardeşlerimiz ile terör öğütleri arasında bağ kurmak tarihe hakarettir, bin yıllık hukuka ihanettir, adalete ve vicdana karşı işlenmiş en vahşi cinayettir. Zalimlerin oyunu boşa çıkarılacaktır. Kuşku yok ki Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanması ifna edilecektir. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Geçtiğimiz yılın haziran ayında rotası çizilen Menbiç Yol Haritası'na riayet edilmelidir. Geç kalırsak hainler gemi azıya alırlar."



"31 Mart beka seçimidir"



Devlet Bahçeli, milli tezler, egemenlik hakları zamanlama hatasına düşüp her seviyede savunulmazsa etraftaki kuşatmanın şiddetleneceğine ve zalimleşeceğine işaret ederek, "Unutmayınız ki devlet bekadır. Vatan bekadır. Bayrak bekadır. Türklük bekadır. Türkçe bekadır. 31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da Allah'ın izni ve inayetiyle ebediyete kadar güvencede kalacaktır." şeklinde konuştu.



Bu nedenle 31 Mart 2019'un salimen ve selametle geçilmesinin şart olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:



"Siz bakmayın zillet ittifakı onu demiş, bunu söylemiş. Siz bakmayın kim kime kulp takmış, kim kiminle düşüp kalkmış. Tarih ne diyor ona bakın, millet ne diyor ona bakın, ecdat ne diyor ona bakın, 50 yıllık şerefli mazimiz neyi işaret ediyor, neyi ifade ediyor ona kulak verin. Nefsimize diz çöktüremezsek, davamızı devleştiremeyiz. 'Ben' dersek, bencilce hareket edersek, davayı yüceltemeyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içinde olmalıyız. Hem belediye hem de beka diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi de herkesin bilmesini istiyorum."



"31 Mart'a rehavete kapılmadan hazırlanacağız"



Salondakilere, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır mısınız? Cumhur İttifakı'nın hedeflerine ulaşması hususunda tüm gücünüzle çalışacak mısınız? Belediye başkan adaylarımızı şehirlerinizin yönetimine getirecek misiniz? Doğrudan aday çıkarmadığımız seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına gönül huzuruyla destek olacak mısınız? Zilleti mağlup edecek misiniz? Söz veriyor musunuz?" diye soran Bahçeli, "evet" yanıtını alınca, "Allah hepinizi var etsin, inancınız, heyecanınız mücadelemize şevk katıyor, cesaret aşılıyor, ben de diyorum ki, beka için milli karar, cumhur için istikrar." karşılığını verdi.



Bahçeli, rehavete kapılmadan, gevşemeye müsaade etmeden, yılgınlıklara prim vermeden, ihmale düşmeden, umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunun için çalışıyor, çabalıyor, amansız bir mücadele veriyoruz. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst, temiz ve yetişmiş kadrolarımızla, üretken belediyecilik vizyonumuzla Milliyetçi Hareket'i zafere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ne mutlu bizlere ki partimizin her kademesinde görev alan değerli arkadaşlarım uyum, inanç, samimiyet ve bağlılıkla üzerlerine düşen görevleri titizlikle yapıyorlar, bundan sonra da yapacaklardır. Ümidim ve beklentim de budur. Genel merkez yöneticilerimizden il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza ve sandık müşahitlerimize kadar tüm ülküdaşlarım, tüm kardeşlerim başarıya inanmış, başarıya kilitlenmiştir."



"Cesur olacağız"



Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin hazırlık aşamasında, görevi ne olursa olsun, her arkadaşının sorumluluğunun çok fazla olduğunu dile getirerek, MHP teşkilatlarının bütün mensuplarının kutlu bir emaneti taşıdıklarının bilincinde olduğunu, bunun aksini düşünmenin mümkün olmayacağını vurguladı.



Mahalli idareler seçimlerinin ihtiva ettiği önem doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını dile getiren Bahçeli, şunları ifade etti:



"Cesur olacağız, özgüven içinde hareket edeceğiz, umutsuzluğu, yanımıza, yöremize sokmayacağız. Kötümserlere ortam açmayacağız. Karamsarlara fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandadan geçinenlere karşı birlik içinde olacağız, diri duracağız, saflarımızı sımsıkı tutacağız. Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız, bu kapsamda MHP adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti'nin adaylarının olduğu yerde AK Parti'ye oy ve destek vereceğiz. Nefislerine yenilenlere, nefesi kesilenlere, yorulanlara, bireysel çıkar peşinde koşanlara, kendi hesabına değerlerimizi alet edenlere karşı uyanık duracağız, teyakkuz halinde olacağız. Beka mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz."



"CHP'nin kriz siyasetini un ufak edeceğiz"



Kendisini dinleyenlere "Haklı, meşru ve haktan yana mücadelemizi sonuna kadar yürütecek misiniz? MHP'nin kaybetmesini düşleyen ve dileyen mihraklara ağır ve okkalı bir tokat vuracak mısınız?" diye soran Bahçeli, "evet" yanıtını aldı.



Bu tabloyu görmek istediğini, buna dair inancının ve güvencinin tam olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:



"Birbirimize inanacağız, birbirimize destek ve dayanak olacağız. Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız. CHP'nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteğiyle un ufak edeceğiz. Sabırla, şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan, milletimizin bütün fertlerini bir, eşit ve kardeş görerek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve MHP'yi başarıyla buluşturacağız. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır."



"Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum"



Bahçeli, Türkiye'yi tehlikelerden muhafaza etmenin boyunlarının borcu olduğunun altını çizerek, bunu da ne pahasına olursa olsun yerine getireceklerinin vurguladı.



"Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı. Allah bizleri mahcup etmesin." diyen Bahçeli, MHP'nin adayı olarak millet huzuruna çıkanlara ve Cumhur İttifakı'nın bütün adaylarına üstün başarılar diledi.



Bahçeli, 31 Mart akşamı mutlu ve güzel haberler beklediğini bildirerek, "Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcınız olsun niyazındayım. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde konuştu.



Toplantıdan notlar



Bahçeli'nin konuşmasının ardından MHP'nin Türkiye genelinde gösterdiği bine yakın belediye başkan adayı tanıtıldı. Bahçeli, belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.



Toplantının yapıldığı salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Bahçeli'nin posterleri ile Türk bayrakları, "üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim", "ehline emanet" ve "sağduyunun birlikteliği" pankartları asıldı.



Bahçeli'nin konuştuğu kürsünün arkasında "beka için milli karar, cumhur için istikrar" yazılı Türkiye haritası yer aldı.



Toplantı öncesi Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve mehter takımı konser verdi.



Bahçeli'nin salona girişi sırasında, partinin yerel seçimlerde kullanacağı "ehline emanet" müziği seslendirildi. Devlet Bahçeli de "bozkurt" işareti yaparak salonu selamladı.



Ankara Spor Salonu'nun dışında kalan partililer, toplantıyı dışarıya kurulan dev ekranlardan takip etti.



(Bitti)

