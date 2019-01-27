MHP Aday Tanıtım Toplantısı
1 saat önce
Nevşehir'de MHP'nin belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Nevşehir
'de MHP
'nin belediye başkan adayları
için tanıtım toplantısı düzenlendi.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk
, partisinin Kapadokya
Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,"Bugün Nevşehir'de birlik ve beraberliğin gerçekleştirildiğine tanık oluyoruz. Cumhur İttifakı'nın temel görevi ülkemizin içinde bulunduğu saldırıları def etmektir." dedi.
MHP İl Başkanı İlhan Kaya da "31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde yarışacak 23 belediye başkan adayımızı karşınıza çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Daha önce görev yapmış dava arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Daha sonra Nevşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç
, projelerini tanıtan bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından tüm belediye başkan adayları tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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