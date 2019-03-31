Son Dakika Haberleri: MHP Adayı Ayan, Oyunu Kullandı

MHP Adayı Ayan, Oyunu Kullandı

11 dakika önce

ZONGULDAK (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, oyunu Tepebaşı İlkokulu kullandı.

MHP Adayı Ayan, Oyunu Kullandı, System.String[]
ZONGULDAK (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, oyunu Tepebaşı İlkokulu kullandı. Ailesi ile birlikte 1186 nolu sandığa gelen Hamdi Ayan oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Hamdi Ayan; "Bugün Türkiye için önemli bir gün Zonguldak için daha fazla önemli bir gün. Sandıklarımızı takip ediyoruz arkadaşlarımız görevlerinin başında şuana kadar olumsuz bir şey gelmedi. Birlik beraberlik içerisinde seçim süreci devam ediyor. İnşallah bu kalan saatlerde de herhangi bir sıkıntı olmazsa Zonguldak burada kader oylaması yapıyor. Biz bu seçimlerden çok umutluyuz. İnsanlardan aldığımız enerjiler gezdiğimiz gördüğümüz vatandaşlarımız dan ciddi bir teveccüh görüyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlı olacaktır. Partimiz ciddi manada sorumluluk bekliyor ciddi manada çalışma temposu bekliyor. Bu bakımdan çok memnunuz. Biz Zonguldak'ımızı seviyoruz. Biz bu memleketi karşılıksız sevdik. Verdiğimiz sözlerin hepsi yerine gelecek. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Her şey Zonguldak için" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

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