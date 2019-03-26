MHP Adayı Köksal Sanayi Esnafına Projelerini Tanıttı

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, sanayi esnafının sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, sanayi esnafının sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı.



MHP Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Köksal ile Başkanı Arif Kılıç, belediye meclisi üyesi adayları ve partililerle Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.



Seçimlerde sanayi esnafından destek isteyen Köksal, gezdikleri esnafın büyük bir teveccüh gösterdiğini belirtti.



Sanayi bölgelerinin üretim ve istihdam merkezleri olduğunu vurgulayan Köksal, "Sıcak ve samimi bir ortamda karşılıyorlar. 31 Mart'ta destek sözü verdiler. Seçildiğimiz takdirde sanayi bölgesinin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Bizim projelerimizin temelinde üretim ve istihdama katkı var. Hazırladığımız projelerimiz için sloganımız da zaten '40 proje, 20 bin istihdam'. İnancımız odur ki, Kırşehir'i birlikte yöneteceğiz ve birlikte güzelleştireceğiz. Biz, bu kutlu yola gönlümüzü koyduk, bu gönüle güzel gönüllüleriyle destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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