Son Dakika Haberleri: MHP Adayı Sarı: "Oyun Yüzde 50'sini Alırım"

MHP Adayı Sarı: "Oyun Yüzde 50'sini Alırım"

22 dakika önce

MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde oyların yüzde 50'sini alacağına inandığını söyledi.

MHP Adayı Sarı:
MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde oyların yüzde 50'sini alacağına inandığını söyledi.

Evinde konuk ettiği gazetecilere halkın desteğiyle belediye başkanı seçileceğine inandığını anlatan MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, "Oyun yüzde 50'sini alırım" ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Erhan Demir'in de katıldığı buluşmada 4,5 yıl içerisinde 2 bin 500 kişiyi işe yerleştireceği vaadini hatırlatan Sarı, alt yapısını belediyenin sağlayacağı çalışmalar sonucu görüşmeler yaptığı yatırımcıların kuracağı fabrikalarda vaat ettiği sayının üstünde istihdam sağlanabileceğini vurguladı.

Aynı zamanda MHP MYK üyesi olan Sarı, Cumhur İttifakı'nın özüne kesinlikle bağlı olduğunu ve açıklayacakları projeleriyle seçilmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Huzurlu bir Amasya noktasında elimizde projelerimiz var. Huzurlu, mutlu, güler yüzlü bir kent mücadelesi vereceğiz. İdari sistemimize halk ortak olacak" diye konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Amasya, MHP, Politika
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